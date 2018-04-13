Необходимо помощь с Yelp. У клиента 3*. Нужны отзывы

Здравствуйте! Необходима помощь с Yelp. У клиента 3*. Клиент (ресторан) находися в США штат NJ. Т е нужны отзывы с американских IP и с ненулевых аккаунтов, т е где это не первый Yelp отзыв (чтобы не заблокировали и не признали подозрительным). Тескты отзывов могу написать. Нужно порядка 20-30 отзывов, растянутых во времени. раз в несколько дней и в разное время. Кому интересно - скиньте сколько это будет стоить.