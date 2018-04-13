5 небольших постов на разных форумах о путешествиях

https://delos.promediann.ru/katalog-tovarov/ip-sip-telefony-yealink/yealink-sip-t19p-e2 На примере этого товара - справа от фото должен быть анонс, вместо простыни из текста. Смысл в том, что бы перенести простыню в "описание", а небольшой текст из "описания" в анонс. Так же и текст весь отформатировать, сбросить все ...