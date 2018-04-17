Откорректировать описания к товарам

Требуется наполнить карточки товаров на сайте информацией , а именно : картинки, состав товара , способ его применение - тематика спортивное питание . Если готовы писать правильное и уникальное описание товара это приветствуется. Всю информацию о ...
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https://delos.promediann.ru/katalog-tovarov/ip-sip-telefony-yealink/yealink-sip-t19p-e2
На примере этого товара - справа от фото должен быть анонс, вместо простыни из текста.
Смысл в том, что бы перенести простыню в "описание", а небольшой текст из "описания" в анонс. Так же и текст весь отформатировать, сбросить все стили что бы списки были списками, абзацы абзацами и т.д.
https://delos.promediann.ru/katalog-tovarov/mini-ats-panasonic/platy/mini-ats-panasonic-bazovye-bloki-kx-te82474x
в таких товарах, где скудное описание и нет анонса, нужно описание продублировать в анонс
Ещё 1 момент -не используем нигде, только h2 и h3 http://joxi.ru/p27vMJQt0lMn1m
1.1 у тех товаров, у которых нет фото - найти в сети подходящее и загрузить
1.2 у тех товаров у которых отсутствует описание, либо оно кривое (только характеристики) найти в сети подходящее и заполнить
1.3. весь текст должен быть отформатирован по абзацам и спискам, без стилей
абзац
- пункт списка
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