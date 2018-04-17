Откорректировать описания к товарам

https://delos.promediann.ru/katalog-tovarov/ip-sip-telefony-yealink/yealink-sip-t19p-e2

На примере этого товара - справа от фото должен быть анонс, вместо простыни из текста.

Смысл в том, что бы перенести простыню в "описание", а небольшой текст из "описания" в анонс. Так же и текст весь отформатировать, сбросить все стили что бы списки были списками, абзацы абзацами и т.д.

https://delos.promediann.ru/katalog-tovarov/mini-ats-panasonic/platy/mini-ats-panasonic-bazovye-bloki-kx-te82474x

в таких товарах, где скудное описание и нет анонса, нужно описание продублировать в анонс

Ещё 1 момент -

не используем нигде, только h2 и h3 http://joxi.ru/p27vMJQt0lMn1m

1.1 у тех товаров, у которых нет фото - найти в сети подходящее и загрузить

1.2 у тех товаров у которых отсутствует описание, либо оно кривое (только характеристики) найти в сети подходящее и заполнить

1.3. весь текст должен быть отформатирован по абзацам и спискам, без стилей

абзац