Редактирование и публикация контента на сайте историй

$4
Наполнение сайтовЗавершен13 заявок339 просмотров
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Цель задания: приведения историй на сайте в читабельный вид, поиск картинок, уточнение подраздела и т. д. Админка сайта простейшая, задание не требует специальной подготовки.  Публикация истории без картинки занимает менее 1 мин., с картинкой 1.5-2 мин. Суммарно 40-45 историй, половина из которых с картинкой. Общее время работы примерно 1.5-3 человеко-часа. Это месячный план, таких заданий может быть много: зависит от того, как сработаемся.

Подробное ТЗ будет выслано исполнителю. Объем и подробность ТЗ продиктованы стремлением предвосхитить любые вопросы по заданию.

6 лет назад
slovv
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
aksanka30
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Исполнитель быстро вникает в суть, задает мало вопросов, прислушивается к замечаниям. В общем, рекомендую.
Алексей просто и понятно объяснил задачу, своевременно перевел оплату.
Oxanasayuri
Оксана 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$4
7 дней
Качественная работа и ответственный подход: мои всяческие рекомендации.
Подробное и понятное ТЗ, хорошая коммуникация, своевременная оплата, интересное задание :) Рекомендую
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