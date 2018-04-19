Редактирование и публикация контента на сайте историй

Цель задания: приведения историй на сайте в читабельный вид, поиск картинок, уточнение подраздела и т. д. Админка сайта простейшая, задание не требует специальной подготовки. Публикация истории без картинки занимает менее 1 мин., с картинкой 1.5-2 мин. Суммарно 40-45 историй, половина из которых с картинкой. Общее время работы примерно 1.5-3 человеко-часа. Это месячный план, таких заданий может быть много: зависит от того, как сработаемся.

Подробное ТЗ будет выслано исполнителю. Объем и подробность ТЗ продиктованы стремлением предвосхитить любые вопросы по заданию.