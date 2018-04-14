Сортировка товара

Нужно рассортировать товары в магазине обоев. 7тыс , они на сайте уже есть.

1. Цвет (фоновый)

2. Стиль (модерн, класика и т.д всего 5-6 стилей), сортировка по коллекциям: 1 коллекция - 1 стиль

3. Рисунок ( флора, геометрия, и т.д. всего 5-6 видов)