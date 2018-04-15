Наполнение доски объявлений на Ucoz

Цель задания: приведения историй на сайте в читабельный вид, поиск картинок, уточнение подраздела и т. д. Админка сайта простейшая, задание не требует специальной подготовки. Публикация истории без картинки занимает менее 1 мин., с картинкой 1.5-2 ...
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