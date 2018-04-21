Наполнение сайта напольных покрытий на OpenCart

Есть страница сервиса по марке BMW: http://transmissionpro.ru/service/remont-akpp-bmw/ Есть html код ее контента, вставляющийся в админке, который начинается вот отсюда http://prntscr.com/j5h2pt. Так вот мне нужно сделать такие же страницы под все остальные марки. Для этого нужно будет под ...