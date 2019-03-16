guero

Алекс guero

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Всегда делать лучше!

Александр.

Порядочность, честность и пунктуальность. Предоставлю грамотное и детальное ТЗ. Стремлюсь к сотрудничеству с перспективой. 

Всегда, есть чем заняться. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оптимизировать скорость Тильда

    $20

    Необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта на платформе Tilda, улучшив показатели PageSpeed Insights для мобильной версии. Основное внимание уделить оптимизации изображений: подготовить новые картинки для товаров, выгрузить и оптимизировать текущие изображения. Также требуется проверить другие факторы, указанные в рекомендациях Tilda.

    Tilda
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизация скорости сайта Tilda PageSpeed Insights

    $25

    Требуется оптимизация скорости сайта на платформе Tilda, с текущим значением PageSpeed Insights 12 для мобильной версии. Основные задачи: оптимизация изображений и проверка других факторов согласно рекомендациям Tilda. Обязателен опыт работы с CMS Tilda.

    Tilda
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доп опции в товарах. магазин Битрикс

    $50

    Требуется разработка универсального решения для интернет-магазина на Bitrix, позволяющего добавлять дополнительные опции к товарам. Реализовать возможность выбора из базы с фиксированной стоимостью и создания опций без списка через чекбокс. Каждый вариант должен включать название и цену.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнение интернет магазина

    Требуется наполнить интернет-магазин на платформе Битрикс товарами из сайта источника. Необходимо добавить более 200 товаров, включая категории, фотографии, описания и цены. Укажите стоимость добавления одной позиции.

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для интернет магазина

    $30

    Требуется разработать 2-3 варианта логотипа для интернет-магазина в минималистичном стиле. Логотипы должны быть предоставлены в формате svg и png. Ожидаются креативные решения, соответствующие современным трендам.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка сайта Битрикс

    Требуется доработка сайта на платформе Битрикс. Необходимо изменить дизайн, добавить страницы (бренды, акции и др.), создать многоуровневый каталог и доработать меню. Также требуется добавить свойства и фильтры к товарам. Услуги агентств и посредников не рассматриваются.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно создать товарный фид на сайте Wordpress

    Требуется создание товарного фида на сайте Wordpress для интеграции с Яндекс Маркет. Отклики принимаются только от программистов с опытом работы с Wordpress. Укажите название плагина, который будет настраиваться. Менеджеры и посредники не нужны.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Cтраница с формой на wp

    $12

    Небольшая работа по созданию страницы на сайте Wordpress Создать отдельный шаблон без меню, футера и остальных частей основного сайта. Простая адаптивная страница с лого, текстом (заголовки, описание, текст итд)Форма с тремя-четырьмя полями, с невидимой защитой ...

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Качественный рерайт новостей в b2b

    Нужно написать три текста по 1000 знаков каждый. Источники предоставлю. На  выходе нужно прислать текст, и одну картинку, оптимизированную для web. Рерайт высокого качества, уникальность, читаемость. Новости для людей.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Распространить объявление

    Распространить (копи-пас) объявления на сайты и доски. Нужно регистрироваться и размещать объявления на площадках.  Список сайтов предоставляется. Всего 30 шт.  Оплата: 1 объявление 30 руб (яд, карта сбер)  Срок: 2 дня. ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Размещение объявлений

    $15

    Распространить (просто копировать) объявления на  доски и порталы спецтехники. Нужно регистрироваться и размещать объявления на площадках.  Всего 60 объявлений.  Оплата: 1 объявление 20 руб (яд, карта сбер)  Срок: ...

    Рерайтинг63 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка формы wordpress

    $5

    1. Деактивировать мобильную верстку на сайте 2. Настроить стиль формы в соответствии с готовым существующим шаблоном. Небольшие правки оформления Указал минимальную сумму, по ходу работ может вырасти. Опыт ...

    WordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки на сайт Wordpress

    Программист – правки на сайте Wordpress. Немного правок по верстке.  Далее будет больше других заданий, не только верстка. ТЗ https://drive.google.com/file/d/1rD6S0fwfH0AAsewkrlFfmTp_onUOywi8/view?usp=sharing После изучения ТЗ пришлите пожалуйста стоимость.

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформление и реклама страницы ВК

    $60

    Ищу специалиста SMM для полноценного продвижения страницы.  Необходимо подготовить страницу ВК для рекламы. Оформление страницы ВК  (первый пост, меню, виджет запроса цены)Шаблон постов ВК (барть готовый пост из аккаунта инсты адаптировать для вк).Все делаем совместно, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки верстки Wordpress

    Необходимо внести правки в верстке. Решить проблемы в браузерах IE и Safari, добавить анимацию кнопке и блоку с текстом.  Полное ТЗ вышлю верстальщику с опытом в Wordpress.  Эту работу выполнить нужно ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Правки верстки на сайте Wordpress

    Мелкие правки: изменить цвет, поправить, подвинуть итд. Возможны в дальнейшем более серьезные работы и проекты. Подробности опытным исполнителям

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Семантическое ядро и кластеризация

    Собрать семантику и сделать кластеризацию для создания объявлений в Яндекс Директ и Гугл Адс. Тема не широкая, привязка к региону. Основные базисы подберем вместе.  Жду стоимость под ключ и примеры-результаты подобной ...

    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров

seraphim6wings
Демид 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Логотип для интернет магазина
Рекомендую, ясное тз, минимум правок!
Очень хорошо. Рекомендую дизайнера!
Ответный отзыв
hardz
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Правки верстки Wordpress
WordPress
Отличный заказчик. Понятное ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству! Приятно работать с хорошими людьми! Спасибо за сотрудничество)
Сергей помогал исправить косяки с версткой и добавить новые функции на сайт Wordpress. С задачами справился быстро, все сделано точно и безупречно. В течении работ всегда отвечал на вопросы и пояснял по работе. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
peretc001
Игорь 
41 год
6 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Правки верстки на сайте Wordpress
WordPress
Благодарю за заказ и за быструю оплату! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Безупречно! надеюсь на продолжение сотрудничества
Ответный отзыв
kolesnikova-mur
Екатерина 
32 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Распространить объявления на доски по списку
Отличный заказчик! Четко поставленное ТЗ, оплата в срок.
Работа выполнена в срок. Все безупречно! Будем работать дальше.
Ответный отзыв
Tatiana___
Татьяна 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Перевести инфографику в текст
Добросовестный заказчик. Грамотно составленное задание, оплата выполненной работы произведена в срок. Рекомендую.
Все хорошо сделано, работа сдана вовремя. рекомендую!
Ответный отзыв
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