Необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта на платформе Tilda, улучшив показатели PageSpeed Insights для мобильной версии. Основное внимание уделить оптимизации изображений: подготовить новые картинки для товаров, выгрузить и оптимизировать текущие изображения. Также требуется проверить другие факторы, указанные в рекомендациях Tilda.
Александр.
Порядочность, честность и пунктуальность. Предоставлю грамотное и детальное ТЗ. Стремлюсь к сотрудничеству с перспективой.
Всегда, есть чем заняться.
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