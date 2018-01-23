Tatiana___

Татьяна Tatiana___

 
29 летРоссия/Ставрополь
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Основной вид работ: работа с текстами; создание презентаций в PowerPoint.

Добрый день. Меня зовут Татьяна. Основным видом деятельности является работа с текстами (рерайт, форматирование), создание презентаций в PowerPoint. Возможно написание небольших статей и рефератов на информационные, исторические, педагогические темы. 

PowerPoint
Отзывы заказчиков
guero
Алекс 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$3
8 баллов
6 лет назад
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Все хорошо сделано, работа сдана вовремя. рекомендую!
Добросовестный заказчик. Грамотно составленное задание, оплата выполненной работы произведена в срок. Рекомендую.
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