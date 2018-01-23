Tatiana___

Основной вид работ: работа с текстами; создание презентаций в PowerPoint.

Добрый день. Меня зовут Татьяна. Основным видом деятельности является работа с текстами (рерайт, форматирование), создание презентаций в PowerPoint. Возможно написание небольших статей и рефератов на информационные, исторические, педагогические темы.