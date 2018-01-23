Tatiana___

Основной вид работ: работа с текстами; создание презентаций в PowerPoint.
Добрый день. Меня зовут Татьяна. Основным видом деятельности является работа с текстами (рерайт, форматирование), создание презентаций в PowerPoint. Возможно написание небольших статей и рефератов на информационные, исторические, педагогические темы.
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Отзывы заказчиков
$3
8 баллов
6 лет назад
Все хорошо сделано, работа сдана вовремя. рекомендую!
Ответный отзыв
Добросовестный заказчик. Грамотно составленное задание, оплата выполненной работы произведена в срок. Рекомендую.