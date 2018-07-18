Качественное наполнение интернет-проектов контентом! ТЗ любой сложности.
Навыки работы:
- html/css;
- обработка изображений в Photoshop;
- навыки работы в CMS (Wordpress, Opencart, Joomla, Drupal, Битрикс)
- Email: [email protected]
- Skype: soulofwater2
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Примеры работ:
Оформление статей
Программное ПО/Компьютерная тематика
Автомобильная тематика
Медицинская тематика
Дети/Беременность
Строительная тематика
Финансы
Животные
Социальная тематика
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Наполнение сайтов товарами:
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Организация сбора информации о товарах:
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Редактирование информации, ведение новостной ленты и тд
Портфолио
- Сервис покупки и продажи стройматериалов419 просмотров
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