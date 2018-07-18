kolesnikova-mur

Екатерина kolesnikova-mur

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Контент-менеджер Internet-проектов

Качественное наполнение интернет-проектов контентом!  ТЗ любой сложности.

Навыки работы:

  • html/css;
  • обработка изображений в Photoshop;
  • навыки работы в CMS (Wordpress, Opencart,  Joomla, Drupal, Битрикс)
Контактная информация:

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Примеры работ:

Оформление статей

Программное ПО/Компьютерная тематика

http://nastroyvse.ru/﻿

Автомобильная тематика

http://rating-avto.ru/﻿

http://carextra.ru/﻿

Медицинская тематика

https://zaporovnet.ru/

https://pobedigastrit.ru/

https://psoru.ru/﻿

https://kardiodocs.ru/

Дети/Беременность

http://razvitierebenka.info/

https://grudyukormi.ru/﻿

Строительная тематика

http://myfence.ru/

Финансы

https://zainvesticii.ru/ ﻿

Животные

http://aquariumax.ru/﻿

Социальная тематика

https://olgotah.ru/

https://prinasledstve.ru/

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Наполнение сайтов товарами:

http://mebelbriz.ru﻿

http://margo-hm.ru﻿

https://ug-express.ru/

https://4-shini.ru

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Организация сбора информации о товарах:

https://www.beriter.ru﻿

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Редактирование информации, ведение новостной ленты и тд

http://neoclinichm.ru/﻿

http://toun.ru/﻿

http://tdc-gostiniydvor.ru/﻿

http://kvd-hm.ru/

http://www.bembisad.ru/

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Отзывы заказчиков

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8 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
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Было приятно работать с Антоном. Оплата в срок, всегда на связи и подскажет.
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allseo
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Был
5 месяцев назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Наполнение сайта товарами, фикс оплата за каждый товар, Вукомерс
WordPress
Работа выполнена в срок, отличное качество
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BestOS
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30 лет
12 лет в сервисе
Был
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Спарсить 100 объявлений авито в новый аккаунт
Все быстро и качественно сделано. Советую =)
Надёжный заказчик. Проверка и оплата в срок. Рекомендую)
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MISHA
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Наполнение сайта товаром.
Сотрудничаем не в первый раз, и снова все на отличном уровне! Будем обращаться еще.
Надежный заказчик, своевременная оплата. Очень довольна нашим сотрудничеством.
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42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$21
10 баллов
7 лет назад
Наполнение сайта товаром. Сегмент - аудио техника. 55 карточек
Webasyst
Качественно и быстро выполнила задание в оговоренные сроки. Всем довольны!
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9 отзывов
$3.5/час
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