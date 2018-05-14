MISHA

Михаил MISHA

 
41 годРоссия/Солнечногорск
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Быть, а не казаться

Подарите жизнь - http://podari-zhizn.ru/

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ:

Если вы решили завести собаку или кошку, возьмите питомца из приюта.

Среди таких животных бывает много породистых (и они могут достаться вам совершенно бесплатно).

Особенно сильно в вашей помощи нуждаются животные-инвалиды, они знали боль, поэтому умеют любить как никто другой и, как правило, имеют замечательный характер.

К сожалению, зимой некоторые из них погибают в приютах без хорошей еды, тепла и профессиональной медицинской помощи.

Возможно, вы захотите взять себе такого друга?

Подумайте, ведь спасти чью-то жизнь - это самое великое дело, которое может совершить человек.

Покормить, обогреть, помочь тому, кто страдал, над кем жестоко издевались, кто не ел несколько дней подряд, кто не может ходить, потому что ему перебили лапы - это в ваших силах, нужно только захотеть.

На сайте любого приюта есть раздел "Как помочь?" - посмотрите, возможно именно вы сможете купить лечебный корм для больной собаки или кошки.

Большое человеческое спасибо всем, кому, близка данная проблема.

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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Дизайн наклейки авто
Хороший заказчик, рекомендую!
Желаю удачи и процветания
Ответный отзыв
dmitryi1972vt
Дмитрий 
51 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Графические правки на картинках-баннерах
С огромным удовольствием поработал с Заказчиком - корректен в постановке задач, исполнителен в оплате. Рекомендую категорически!
Отличный исполнитель. Всегда на связи. Внимательность к пожеланиям и соблюдение сроков. Будем обращаться еще
Ответный отзыв
kolesnikova-mur
Екатерина 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Наполнение сайта товаром.
Надежный заказчик, своевременная оплата. Очень довольна нашим сотрудничеством.
Сотрудничаем не в первый раз, и снова все на отличном уровне! Будем обращаться еще.
Ответный отзыв
kolesnikova-mur
Екатерина 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
$21
10 баллов
5 лет назад
Наполнение сайта товаром. Сегмент - аудио техника. 55 карточек
Четкое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Добросовестный заказчик. Рекомендую!
Качественно и быстро выполнила задание в оговоренные сроки. Всем довольны!
Ответный отзыв
gor_katerina
35 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Наполнение сайта аудио-техники
Отличный заказчик. Рекомендую
Екатерина отлично выполнила работу. Постоянно на связи, рекомендую, буду обращаться еще Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв