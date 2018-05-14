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ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ:
Если вы решили завести собаку или кошку, возьмите питомца из приюта.
Среди таких животных бывает много породистых (и они могут достаться вам совершенно бесплатно).
Особенно сильно в вашей помощи нуждаются животные-инвалиды, они знали боль, поэтому умеют любить как никто другой и, как правило, имеют замечательный характер.
К сожалению, зимой некоторые из них погибают в приютах без хорошей еды, тепла и профессиональной медицинской помощи.
Возможно, вы захотите взять себе такого друга?
Подумайте, ведь спасти чью-то жизнь - это самое великое дело, которое может совершить человек.
Покормить, обогреть, помочь тому, кто страдал, над кем жестоко издевались, кто не ел несколько дней подряд, кто не может ходить, потому что ему перебили лапы - это в ваших силах, нужно только захотеть.
На сайте любого приюта есть раздел "Как помочь?" - посмотрите, возможно именно вы сможете купить лечебный корм для больной собаки или кошки.
Большое человеческое спасибо всем, кому, близка данная проблема.
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