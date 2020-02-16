Настройка темы Webasyst под ключ

Добрый день! Нужно наполнить большой лэндинг информацией через код Лэндинг с довольно сложной структурой, без CMS, поэтому в html нужно очень хорошо разбираться на уровне чтения и редактирования кода Вся информация для наполнения готовая, укажу откуда её брать, ...