Долгосрочное наполнение сайта

Наполнение сайтовЗакрыт80 заявок2155 просмотров
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Здравствуйте

Для долгосрочного сотрудничества требуется специалист понаполнению сайтов, обязанности:

Подготовка статьи на английском для перевода на другие языки= сформировать вордовский документ для переводчиков

Размещение переведенных статей на сайте

Минимальное понимание английского языка

Аккуратность и умение проверять за собой выполненную работу

 

Для упрощения принятия решения скидывайте пожалуйста сразуваши компетентности, а также вашу среднюю стоймость размещения за статью или ставку

за час или месяц работы

4 года назад
yda4huk
61 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад