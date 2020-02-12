Выложить 3 товара опенкарт

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Выложить на сайт три модели(фото и характеристики) без описания.

CMS Opencart

Сайт немецкий. Но данные товары можно найти и на отечественных.

https://www.starmix.de/en/products/dry-vacuum-cleaners/ts-series/dry-vacuum-cleaner-ts-711-basic

https://www.starmix.de/en/products/dry-vacuum-cleaners/ts-series/ts-714-rts-hepa

https://www.starmix.de/en/products/dry-vacuum-cleaners/quadrix-l-18-v-top

Выложить надо на сайт в этот раздел:

https://starmix-shop.ru/professionalnye-pylesosy-starmix/professionalnye-pylesosy-starmix-seriya-ts-dlya-suhoy-uborki

4 года назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад