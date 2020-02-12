Прописание ключевых запросов к товарам (более 5000 товаров)

$200
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок266 просмотров
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Интернет-магазин handy-tool.ru. Тематика садово-строительная техника, оборудование, станки, инструмент. Необходимо добавить ключевые слова на каждую карточку товара с количеством до 1024 символа (товаров более 5000 штук). Будет предоставлен xls файл, куда будет необходимо прописать к каждой позиции ключевики, воспользовшись сервисами wordstat в связке с Yandex Wordstat Assistant и комбинатором ключевых слов от elama.  Жду Ваши предложения. 

4 года назад
handy-group
Сергей 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад