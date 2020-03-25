Добавить товары на сайт WordPress

Наполнение сайтовЗавершен16 заявок569 просмотров
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Магазин на wordpress + woocomerce

Товаров около 70 (вариативные, с атрибутами)

Товары на 3-х языках

Вся необходимая информация о товаре, включая фото и описание, цена и тд есть в готовом виде

WordPress
4 года назад
Shnizel
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
juliamatsievich
Юлия Мациевич 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$1
1 день
Хороший специалист, внимательна к деталям и аккуратна в исполнении Рекомендую
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи. Оплата в срок. Все возникающие вопросы решались оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
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