Актуализировать товары вручную в магазине на OpenCart

$20
Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок375 просмотров
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Здравствуйте, коллеги. 

Нужно вручную актуализировать товаров (отопительные печи для дома) в магазине на OpenCart: фото и описания. 

Сейчас нужно отработать 13 товаров. 

Задача: 

Для всех котлов "Теплодар Куппер ПРО" на сайте 

https://pech-grad.ru/index.php?route=product/search&search=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E 

нужно актуализировать фото и описание, взяв информацию с сайта производителя 

https://moskva.teplodar.ru/search/?q=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%BE 

- FTP для заливки фото и картинок - дам. 

- Описание берём в полном формате, с картинками и схемами, если есть. Стили используем нашего сайта. 

- Документацию (Руководство эксплуатации, Сертификат соответствия, и пр., что в pdf) загружаем в отдельную вкладку. Пример реализации загрузки документации - https://pech-grad.ru/furnace-bath-wood/berezka-2/pechi-korvet/pech-berezka-korvet-24-setchatyj-kozhux вкладка "Инструкции" - см. скрин http://joxi.ru/GrqG8khk6VyW2z. 

Требования: 

- Ответственность и аккуратность 

- Желание и умение решать задачу под ключ 

- Опыт работы с OpenCart 

- Возможность общения голосом по мессенджеру на Ваш выбор: Skype, WA, Viber, Tel. Итоги общение резюмируем текстом. 

- Оплата через БС или по факту. 

Укажите: 

- примеры работ, опыт 

- используемый Вам регламент (порядок) работ, если он у вас есть 

- стоимость текущего проекта по 13ти товарам. 

Принимаю заявки в проект и по любым каналам связи, указанным в моём профиле.

OpenCart
4 года назад
MolodoyLEV
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов