Пишите только те, кто готов взяться за работу сегодня! И сможет делать хотя бы 2 статьи в день. Проект про обереги. Всего нужно будет сделать порядка 13 статей Задачи:[list=1][*]Поиск и добавление главной картинки статьи. [*]Добавление изображений в ...
Актуализировать товары вручную в магазине на OpenCart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, коллеги.
Нужно вручную актуализировать товаров (отопительные печи для дома) в магазине на OpenCart: фото и описания.
Сейчас нужно отработать 13 товаров.
Задача:
Для всех котлов "Теплодар Куппер ПРО" на сайте
https://pech-grad.ru/index.php?route=product/search&search=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E
нужно актуализировать фото и описание, взяв информацию с сайта производителя
https://moskva.teplodar.ru/search/?q=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%BE
- FTP для заливки фото и картинок - дам.
- Описание берём в полном формате, с картинками и схемами, если есть. Стили используем нашего сайта.
- Документацию (Руководство эксплуатации, Сертификат соответствия, и пр., что в pdf) загружаем в отдельную вкладку. Пример реализации загрузки документации - https://pech-grad.ru/furnace-bath-wood/berezka-2/pechi-korvet/pech-berezka-korvet-24-setchatyj-kozhux вкладка "Инструкции" - см. скрин http://joxi.ru/GrqG8khk6VyW2z.
Требования:
- Ответственность и аккуратность
- Желание и умение решать задачу под ключ
- Опыт работы с OpenCart
- Возможность общения голосом по мессенджеру на Ваш выбор: Skype, WA, Viber, Tel. Итоги общение резюмируем текстом.
- Оплата через БС или по факту.
Укажите:
- примеры работ, опыт
- используемый Вам регламент (порядок) работ, если он у вас есть
- стоимость текущего проекта по 13ти товарам.
Принимаю заявки в проект и по любым каналам связи, указанным в моём профиле.
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