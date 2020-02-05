Актуализировать товары вручную в магазине на OpenCart

Здравствуйте, коллеги.

Нужно вручную актуализировать товаров (отопительные печи для дома) в магазине на OpenCart: фото и описания.

Сейчас нужно отработать 13 товаров.

Задача:

Для всех котлов "Теплодар Куппер ПРО" на сайте

https://pech-grad.ru/index.php?route=product/search&search=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E

нужно актуализировать фото и описание, взяв информацию с сайта производителя

https://moskva.teplodar.ru/search/?q=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%BE

- FTP для заливки фото и картинок - дам.

- Описание берём в полном формате, с картинками и схемами, если есть. Стили используем нашего сайта.

- Документацию (Руководство эксплуатации, Сертификат соответствия, и пр., что в pdf) загружаем в отдельную вкладку. Пример реализации загрузки документации - https://pech-grad.ru/furnace-bath-wood/berezka-2/pechi-korvet/pech-berezka-korvet-24-setchatyj-kozhux вкладка "Инструкции" - см. скрин http://joxi.ru/GrqG8khk6VyW2z.

Требования:

- Ответственность и аккуратность

- Желание и умение решать задачу под ключ

- Опыт работы с OpenCart

- Возможность общения голосом по мессенджеру на Ваш выбор: Skype, WA, Viber, Tel. Итоги общение резюмируем текстом.

- Оплата через БС или по факту.

Укажите:

- примеры работ, опыт

- используемый Вам регламент (порядок) работ, если он у вас есть

- стоимость текущего проекта по 13ти товарам.

Принимаю заявки в проект и по любым каналам связи, указанным в моём профиле.