Контент-менеджер для англоязычного форума

Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок356 просмотров
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Ищу человека, который наполнит пустой англоязычный форум в сфере hi-tech. Нужно вести беседу с разных аккаунтов, создавать иллюзию, что форум посещают и общаются на нем.

4 года назад
guest_15810047500578
4 года в сервисе
Был
4 года назад