Забить сайт текстом и картинками английский язык

Здравствуйте, хочу чтобы вы разместили мои объявления на тематических досках сайтах эзотерического характера (гадание).Все сайты на которых будет публиковаться моё объявление должно поддерживать общую тематику — гадание. Вы сами выбираете сайты на которых будет размещаться моё ...