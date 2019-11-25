handy-group

Требуется специалист по OpenCart для консультации и доработки двух интернет-магазинов. Необходимо устранить мелкие недочеты и подготовить магазины к запуску. Ожидается помощь как в виде советов, так и в выполнении задач самостоятельно.
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо привести в нормальный внешний вид для приёма посетителей сайт https://korvet.shop/ с шаблоном aurus store. (шаблон установлен) Загрузка товаров с помощью Модуля импорта и экспорта anyCSV/XLS™ PRO PIM v.7. (модуль установлен файл для загрузки ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $130
В нашем магазине садовой и строительной техники необходимо заполнение характеристик к товарам. Всего более 5000 товаров.Наполнение сайтов36 заявокЗакрыт4 года назад
В админ панели магазина на портале ТИУ необходимо к более чем 7000 товаров прописать характеристики в соответствующие поля и так же нужно менять цены на сайте.Наполнение сайтов36 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
В зарегистрированный аккаунт необходимо добаление товаров в объявления. Товаров много.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Интернет-магазин handy-tool.ru. Тематика садово-строительная техника, оборудование, станки, инструмент. Необходимо добавить ключевые слова на каждую карточку товара с количеством до 1024 символа (товаров более 5000 штук). Будет предоставлен xls файл, куда будет необходимо прописать к каждой ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт5 лет назад
Интернет-магазин handy-tool.ru. Тематика садово-строительная техника, оборудование, станки, инструмент. Необходимо добавить ключевые слова на каждую карточку товара с количеством до 1024 символа (товаров более 5000 штук). Будет предоставлен xls файл, куда будет необходимо прописать к каждой ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $390
Админка магазина на TIU.RU. Теметика товаров: техника для сада и стройки, станки, сварка... Донор сайта производителя будет предоставлен. Необходимо заполнение всех характеристик, добавление фото. Предварительно будет необходимо выполнить тестовое добавление нескольких ...Наполнение сайтов51 заявкаЗакрыт5 лет назад
https://vozmivarendu.ru/ Необходимо написание уникальных текстов для категорий и для самих товаров. 28 категорий и 70 товаров. Минимум 2000 символов каждый текст.Копирайтинг27 заявокЗакрыт5 лет назад
- $160
Интернет-магазин handy-tool.ru. Тематика садово-строительная техника, оборудование, станки, инструмент. Необходимо добавить ключевые слова на каждую карточку товара с количеством до 1024 символа (товаров более 5000 штук). Будет предоставлен xls файл, куда будет необходимо прописать к каждой ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $315
В нашем интернет-магазине садовой и строительной техники более 10000 товаров, в некоторых характеристики заполнены, а в некоторых нет, соответсвенно там где характеристики не укзаны необходимо их прописать.Завершен5 лет назад
- $200
Интернет-магазин handy-tool.ru. Тематика садово-строительная техника, оборудование, станки, инструмент. Необходимо добавить ключевые слова на каждую карточку товара с количеством до 1024 символа (товаров более 5000 штук). Будет предоставлен xls файл, куда будет необходимо прописать к каждой ...Завершен6 лет назад
Требуется SEO анализ и продвижение сайта http://vozmivarendu.ru/ по конкретному региону (Россия, Самарская область). Прежде чем выбрать исполнителя, хочу изначально услышать четкий план действий. Что планируете выполнить. Какие методы планируете использовать. ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $400
Тематика товаров, техника и оборудование для строительства и сада (инструмент, станки, насосы, мотоблоки, косы и т. д.). Добавление товаров с сайтов доноров (сайты доноры будут даваться). Есть возможность загрузки товаров через xls (для тех кто ...Наполнение сайтов46 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо взять файлы xml или прайсы в xls от поа ставщиков загрузить их в 1С, после настроить выгрузку в интернет-магазин на opencart через модуль синхронизации.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $230
Всего необходимо добавить свыше 5000 товаров на автомобильную тему. Кабинет магазина tiu.ru. Наша цена 3 рубля за товар.Закрытнет даты
- $100
Есть производитель садово-парковой техники http://www.championtool.ru/. Нужно сделать официальный интернет магазин с приёмом платежей онлайн с модулем доставки от транспортных компаний с простым дизайном или шаблоном. Оплата после завершения или поэтапная. Готовы рассмотреть Ваши варианты.Интернет-магазины12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Необходимо переносить товары (полное описание, все тех. характеристики, фотографии) с нашего сайта интернет-магазина (www.handy-tool.ru) в группу ВКонтакте. Товаров на данный момент более 8000 позиций.Завершен9 лет назад
- $160
Нужно заполнить один аккаунт, 5000 объявлений. Сайты "доноры" будут даваться.Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть задача, поддержание актуальных цен в нашем интернет-магазине. Требуется скрипт или программа для мониторинга цен на сайтах конкурентов и изменение, при необходимости на нашем сайте.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад