handy-group

Сергей handy-group

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$32
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

OlgaGlu
Ольга 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$32
10 баллов
5 лет назад
Заполнение основных характеристик товаров
Отличный заказчик, всегда на связи, четкие требования, оплата в срок. Однозначно рекомендую!
Быстро. Качественно. Всегда была на связи по всем вопросам. Рекомендую.
Ответный отзыв
AlexAlekseev1989
Александр 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Добавление ключевых слов к карточкам более 5000 шт. товаров
Компетентный заказчик! Претензий не имею. Советую к сотрудничеству.
Понравилось сотрудничество. Задание понял с первого раза, были замечания, но оперативно всё исправлял. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
ZakkWild
36 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Размещение товаров в группе ВКонтакте
Замечательный заказчик. Понравилось работать. Рекомендую.
Все сделал раньше поставленных сроков. Без замечаний, всё по уму и тех. заданию. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Изменение цен в интернет-магазине
Замечательный заказчик. Понравилось работать. Рекомендую.
Сотрудничеством очень довольны! Задание давали в 2-х словах, нас поняли без вопросов, работа была выполнена в срок намного меньший, чем планировалось. Это удача, для тех уто будет работать с Ириной.
Ответный отзыв
Zoloch
Елена 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Наполнение интернет магазина садовой и строительной техники
Сработались. Рекомендую!
Елена отличный специалист в даной области. Минимум вопросов и обьяснений, всё знает сама! Всем рекомендую, продолжаю сотрудничество.
Ответный отзыв
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