Добрый день! На постоянную работу требуются несколько постеров на форум, связанный спервичной недвижимостью. Требования к кандидату: - грамотность и внимательность; - ответственность; - иметь навыки поиска ...
Размещение товаров в группе ВКонтакте
Необходимо переносить товары (полное описание, все тех. характеристики, фотографии) с нашего сайта интернет-магазина (www.handy-tool.ru) в группу ВКонтакте. Товаров на данный момент более 8000 позиций.
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