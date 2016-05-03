Наполнить ИМ opencart

3 типа товаров:

1. с таблицей кореляции размер-цена на 13 размеров

2. с таблицей кореляции размер-цена на 5 размеров

3. без таблицы, но с несколькими ценами (5 цен) розница, скидки, опт 3 типа

на каждой стр 1 фото + описание (все предоставляется нами, ничего искать и рерайтить не надо)

Всего около 200 товаров

Пишите, пожалуйста, СРАЗУ в откликах цену за 1 товар каждого типа и срок выполнения.

Оплата по факту (можно поэтапно) на qiwi кошелек в рублях.