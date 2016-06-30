Суть работы Для работы вам предоставляются адреса сайтов (адреса по запросу в ЛС) ссылки на которые нужно разместить. Затем вы публикуете на форумах, блогах, сайтах (которые находите сами по поисковым запросам) небольшое текстовое сообщение ...
Сбор и систематизация контента по автотематике.
Уважаемые фрилансеры, ВНИМАТЕЛЬНО читайте ТЗ. Не тратьте свое и наше время на пустую переписку. Предупреждаю, ТЗ написано на русском языке, если кому-то он не доступен, то прошу не оставлять заявки.
Ищем исполнителя на следующий вид работ.
Поиск и сбор информации в сети интернет на тему, «Самостоятельный ремонт
автомобилей». Фото/видео обзоры от пользователей, с подробным описанием
процесса ремонта.
Предоставляется список марок автомобилей, таблица с требуемыми
параметрами подбора, примеры статей, список основных площадок (сайтов)
для сбора информации.
Данные – url адрес подходящей статьи или видео (только YouTube, RuTube)
заносятся в exel таблицу в соответствующий раздел, ссылка обзывается в
соответствии с содержанием. Т.е. копировать и редактировать текст не
нужно, только ссылки на страницы.
Сбор информации должен быть максимально полным, т.е. собрать нужно все, что есть в сети, а не только то, что находится в первой десятке выдачи в поиске. Статьи должны быть полезными для целей самостоятельного ремонта авто, т.е. это должна быть инструкция что и как сделать, чтобы починить авто самостоятельно.
Нужны статьи вроде этой или этой или видео. Где можно увидеть руководство по ремонту того или иного агрегата.
Вообще не нужны такие и такие или такое видео. В них не ясно что и как сделать, только указано снимаем то, снимаем се, а по сути ничего.
Работа не легкая, подарков нет! Если показалось, что легко, то Вы не правильно поняли ТЗ и собираете "хлам"(не нужную инфу).
Отнеситесь к работе ответственно, не присылайте ссылки на отчеты, в которых не понятен алгоритм действий, не показано что и где открутить и куда установить. В сети много бесполезной инфы по теме, где люди просто пишут что они поменяли, фотают новые детали или просто подкапотное пространство - этого добра не нужно. Нужны только реально полезные для автовладельцев статьи. Не думайте, что статьи вроде этой может быть принята. Хоть в ней и много фоток, но понять из нее что и как сделать нельзя. Человек просто снимает узлы один за другим и фотает их.
Такие ссылки не оплачиваются, мало того их проверка отнимает время. А суть данного задания как раз сэкономить время.
Инициатива не приветствуется, творческий подход не приветствуется, все строго по ТЗ.
Если Вы далеки от темы авто, то лучше не беритесь за эту работу.
Работы много, но она не для всех.
Необходимое минимальное количество статей в день – 30.
Общее количество статей около 1200.
Стоимость: 10 рублей за статью.
Соответственно минимальный заработок при нормально работе 12000 рублей.
Также при нормальной работе возможно продолжение сотрудничества и увеличения кол-ва статей.
Отмечу, что для представительниц прекрасного пола, данная работа представляется не очень подходящей. Это известно по опыту работы над данным проектом с несколькими женщинами.
Выбранный исполнитель
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