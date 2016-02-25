Всего 70 материалов. 1. Нужно проверить на возможные ошибки время расписания транспорта (сравнить с другим сайтом) 2. Нужно сделать копии материалов, только в обратном направлении (скопировать с другого сайта) 3. Добавить новое ...
Разместить объявления на досках
Разместить объявление на максимальном кол-ве досок. от 100штук
Напишите, сколько реально живых будет.
И в каком ввиде будет подтверждение что вы разместили.
(Объявление об оптовой продаже запчастей для iphone.)
Заявки фрилансеров
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