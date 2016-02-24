Корректировка и публикация материалов на сайте

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок454 просмотра

Всего 70 материалов.

1. Нужно проверить на возможные ошибки время расписания транспорта (сравнить с другим сайтом)

2. Нужно сделать копии материалов, только в обратном направлении (скопировать с другого сайта)

3. Добавить новое расписание (новые материалы и пункты меню)

Нужен исполнитель, который умеет пользоваться joomla 3 (добавление и редактирование стандартных материалов)

Joomla
9 лет назад
student2015
Антон 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров