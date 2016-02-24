Нужно на сайт добавить, заполнить, товар. Копировать информацию с интернет сайтов на мой. Заполнять необходимо по моему шаблону+выбор пару доп.характеристик к товару Обязательно! - Знание того что заполняете, чтобы путаницы не было ...
Корректировка и публикация материалов на сайте
Всего 70 материалов.
1. Нужно проверить на возможные ошибки время расписания транспорта (сравнить с другим сайтом)
2. Нужно сделать копии материалов, только в обратном направлении (скопировать с другого сайта)
3. Добавить новое расписание (новые материалы и пункты меню)
Нужен исполнитель, который умеет пользоваться joomla 3 (добавление и редактирование стандартных материалов)
Заявки фрилансеров
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