Наполнение сайта товарами+знание сео

Нужно на сайт добавить, заполнить, товар. Копировать информацию с интернет сайтов на мой.

Заполнять необходимо по моему шаблону+выбор пару доп.характеристик к товару

Обязательно!

- Знание того что заполняете, чтобы путаницы не было

- Знание фотошопа или других программ по обработке фото. надо картинку брать с интернета и подгонять под размер 800-600

- Знание сео для заполнения полей тайтл и дескрипш

От Вас цена за 1 товар.

Товаром много но делю на куски, делаете, проверяю, оплачиваю, даю след.

Пример как заполнять, описание и тд дам в личку кому надо

ЗЫ

Панель управления сайтом (cms) webasyst

Цена в рублях!!!