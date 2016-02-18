Есть интернет-магазин (modx+shopkeeper). Нужно наполнить категории и подкатегории товарами из различных источников (сайты поставщиков, пдф-каталоги). Отвечая на проект просьба указывать стоимость за единицу и срок исполнения для 100 позиций. Работа начиная с первой половины ...
Разместить объявление на 30 площадках
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
Нужно зарегистрироваться и разместить информацию на 30 площадках.
На некоторых сайтах можно публиковать объявление, а на некоторых только информацию о кампании.
Ссылка на объявление: приложено к заданию
Ссылка с информацией о кампании: приложено к заданию
Ссылка на площадки: приложено к заданию
Почту для регистраций предоставлю исполнителю.
В КАКОМ ВИДЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ:
Заполнять нужно прямо онлайн-таблицу, вставляя ссылку на публикации в столбец «G»
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:
Оплата за задание: 250 руб
Понимаю, что эта работа стоит дороже, поэтому за хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.
И конечно, возможность нашего дальнейшего сотрудничества.
СРОКИ:
Срок на выполнение задания 5 часов (с момента поручения задания исполнителю).
Кто готов взяться, пишите!
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