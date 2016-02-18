Разместить объявление на 30 площадках

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

Нужно зарегистрироваться и разместить информацию на 30 площадках.

На некоторых сайтах можно публиковать объявление, а на некоторых только информацию о кампании.

Ссылка на объявление: приложено к заданию

Ссылка с информацией о кампании: приложено к заданию

Ссылка на площадки: приложено к заданию

Почту для регистраций предоставлю исполнителю.

В КАКОМ ВИДЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ:

Заполнять нужно прямо онлайн-таблицу, вставляя ссылку на публикации в столбец «G»

СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:

Оплата за задание: 250 руб

Понимаю, что эта работа стоит дороже, поэтому за хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.

И конечно, возможность нашего дальнейшего сотрудничества.

СРОКИ:

Срок на выполнение задания 5 часов (с момента поручения задания исполнителю).

Кто готов взяться, пишите!