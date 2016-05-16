Добрый день. Нужно наполнить ИМ. Описание и картинки по возможности вышлю, тех что нет, придется искать на просторах интернета. Инструкцию выкладываю сразу, чтобы могли сразу ознакомится с заданием. 1. Вводим адрес админки ...
Наполнить интернет-магазин (500 позиций)
Есть интернет-магазин (modx+shopkeeper). Нужно наполнить категории и подкатегории товарами из различных источников (сайты поставщиков, пдф-каталоги).
Отвечая на проект просьба указывать стоимость за единицу и срок исполнения для 100 позиций. Работа начиная с первой половины завтрашнего дня.
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