Наполнить интернет-магазин (500 позиций)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен34 заявки512 просмотров

Есть интернет-магазин (modx+shopkeeper). Нужно наполнить категории и подкатегории товарами из различных источников (сайты поставщиков, пдф-каталоги). 

Отвечая на проект просьба указывать стоимость за единицу и срок исполнения для 100 позиций. Работа начиная с первой половины завтрашнего дня.

MODX
9 лет назад
admag
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Atanasius
Алексей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
9 лет назад
$100
10 дней
Алексей -профессиональный контент-менеджер и порядочный человек, что весьма важно! Соблюдение сроков и качественно выполненная работа, плюс понимание и умение разобраться во всяких "подводных камнях" делает сотрудничество с ним очень комфортным. Работа с cms, картинками и текстом - безупречно! Если вам нужен человек, который сделает все четко, правильно и качественно, не заваливая вас глупыми вопросами и срывая сроки - обращайтесь к Алексею. Искренне рекомендую к сотрудничеству!
Хочу отметить, что выполнил второй заказ Алексея, который в душе оставил ЕЩЁ БОЛЕЕ приятный отпечаток, чем даже в предыдущий раз! Редко такое встретишь... Всё прошло просто идеально: от формирования себестоимости работы, и до - практически моментальной - оплаты за все выполненные этапы! Т.е. за каждый этап, хоть ядерная война на дворе, - моментальная оплата! Великолепный Заказчик, который максимально четко формулирует все задачи, что исключает потраченные вагоны времени на ненужные разбирательства после выполнения задачи. Независимо от обстоятельств, погоды, настроения, местонахождения и т.д., и т.п. - почти сразу же отвечает на все "горячие" вопросы, искренне уважая время работяги-Исполнителя. И самое главное - очень хороший Человек - без лукавства и хитрости!

Заявки фрилансеров

Atanasius
Алексей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
9 лет назад