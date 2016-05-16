Наполнить интернет-магазин (500 позиций)

Хочу отметить, что выполнил второй заказ Алексея, который в душе оставил ЕЩЁ БОЛЕЕ приятный отпечаток, чем даже в предыдущий раз! Редко такое встретишь... Всё прошло просто идеально: от формирования себестоимости работы, и до - практически моментальной - оплаты за все выполненные этапы! Т.е. за каждый этап, хоть ядерная война на дворе, - моментальная оплата! Великолепный Заказчик, который максимально четко формулирует все задачи, что исключает потраченные вагоны времени на ненужные разбирательства после выполнения задачи. Независимо от обстоятельств, погоды, настроения, местонахождения и т.д., и т.п. - почти сразу же отвечает на все "горячие" вопросы, искренне уважая время работяги-Исполнителя. И самое главное - очень хороший Человек - без лукавства и хитрости!