Сбор базы по карьерам и добывающим предприятиям РФ

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Закрыт4 заявки152 просмотра

Добрый день

 

Необходимо создать базу горно добывающих предприятий (карьеры, месторождения, шахты, артели, разрезы, рудники и тд)

С указанием контактных данных ( телефон, адресс, емейл, сайти тд). А также руководства.

 

Прошу указать стоимость как за каждое предприятие, так и забазу целиком.

 

С Уважением

Михаил

9 лет назад
vov19685
Михаил 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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