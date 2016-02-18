Есть прайсы от 10 поставщиков и магазин с товарами от этих поставщиков. Нужно обновить позиции: -неактуальные скрыть -добавить новые -обновить цены, там где они поменялись Точное количество позиций сказать ...
Сбор базы по карьерам и добывающим предприятиям РФ
Добрый день
Необходимо создать базу горно добывающих предприятий (карьеры, месторождения, шахты, артели, разрезы, рудники и тд)
С указанием контактных данных ( телефон, адресс, емейл, сайти тд). А также руководства.
Прошу указать стоимость как за каждое предприятие, так и забазу целиком.
С Уважением
Михаил
Заявки фрилансеров
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