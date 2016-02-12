Добрый день! В целом надо поменять несколько десятков фотографий: · добавление людей в кадр которых там до этого небыло, · изменение фона · изменение разных элементов В качестве пилотного надо будет изменить семейное фото. · Добавить еще 5 членов семьи с других фото · 2 из ...
- Обработка фотографий9 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день Необходимо сделать некоторое количество видео с инфографикой( или в основном из инфографики) на основе существующих в сети видеофайлов. Инфорграфику для удешевленияпредлагается делать в соответствующих сервисах. А также монтаж существующих видео. С Уважением МихаилВидеомонтаж11 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день Необходимо создать базу горно добывающих предприятий (карьеры, месторождения, шахты, артели, разрезы, рудники и тд) С указанием контактных данных ( телефон, адресс, емейл, сайти тд). А также руководства. Прошу указать стоимость как за каждое предприятие, так и ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день Необходимо создать и развить группы с в соц сетяхи на Youtube. Прошу указать стоимость. И алгоритм работы. С Уважением МихаилСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день Необходимо заполнить сайт инвестиционной компании. По примеру: [url=http://www.freddiemac.com/corporate/about/sitemap.html]http://www.freddiemac.com/corporate/about/sitemap.html[/url] [url=http://www.fanniemae.com/portal/site-map.html]http://www.fanniemae.com/portal/site-map.html[/url] и подобных компаний Но необходимо будет пользоваться многими источниками длястатей ( о чем подробнее в расширенном задании). В том числе и википедия и отраслевые сайты. Так как направление работы компании ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. На текущий момент презентация уже в PDF и задача ее ( и расчет по ней ) доделать. Была сделана мини презентация какчасть большой ( по существу просто без рассказа о рынке и о компании) Мини часть ...Презентации2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! 1. Необходимо доверстать и дозаполнить контентомсайт ( сайт на системе управления) [url=http://02.gipersite.su/index.html#]http://02.gipersite.su/index.html#[/url] пока на временном сервере [url=https://pp.vk.me/c630917/v630917218/cb9c/klzhJbzxT5w.jpg]https://pp.vk.me/c630917/v630917218/cb9c/klzhJbzxT5w.jpg[/url] 2. выглядеть будет примерно так, плюс правки отдизайнера 3. Также нужно будет добавить еще некотороеколличество страниц на сайт Прошу указать сроки. Формы оплаты. И цены за ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимы небольшие работы по дизайну. Доработка текущегосостояния. И выполнение небольших заданий в последующее время. 1. Есть незаконченное лого [url=https://pp.vk.me/c630917/v630917218/cb9c/klzhJbzxT5w.jpg]https://pp.vk.me/c630917/v630917218/cb9c/klzhJbzxT5w.jpg[/url] вот его доделать ( убрать корону у орла и скипетрс державой) Или предложить свой вариант лого 2. Вставить полученный логотип ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад