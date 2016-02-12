Добрый день! В целом надо поменять несколько десятков фотографий: · добавление людей в кадр которых там до этого небыло, · изменение фона · изменение разных элементов В качестве пилотного надо будет изменить семейное фото. · Добавить еще 5 членов семьи с других фото · 2 из ...