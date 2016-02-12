vov19685

Михаил Иванов vov19685

 
47 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Изменение ( фотошоп или перерисовка) фотографий

    Добрый день! В целом надо поменять несколько десятков фотографий: ·        добавление людей в кадр которых там до этого небыло, ·        изменение фона ·        изменение разных элементов В качестве пилотного надо будет изменить семейное фото. ·        Добавить еще 5 членов семьи с других фото ·        2 из ...

    Photoshop
    Обработка фотографий9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редактирование и монтаж видеофайлов. Добавление информации о компании

    Добрый день   Необходимо сделать некоторое количество видео с инфографикой( или в основном из инфографики) на основе существующих в сети видеофайлов.   Инфорграфику  для удешевленияпредлагается делать в соответствующих сервисах.   А также монтаж существующих видео.     С Уважением Михаил

    Инфографика
    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сбор базы по карьерам и добывающим предприятиям РФ

    Добрый день   Необходимо создать базу горно добывающих предприятий (карьеры, месторождения, шахты, артели, разрезы, рудники и тд) С указанием контактных данных ( телефон, адресс, емейл, сайти тд). А также руководства.   Прошу указать стоимость как за каждое предприятие, так и ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайт. Составление плана копирайта. Написание текстов.

    Добрый день Необходимо заполнить сайт инвестиционной компании.   По примеру: [url=http://www.freddiemac.com/corporate/about/sitemap.html]http://www.freddiemac.com/corporate/about/sitemap.html[/url] [url=http://www.fanniemae.com/portal/site-map.html]http://www.fanniemae.com/portal/site-map.html[/url] и подобных компаний   Но необходимо будет пользоваться многими источниками длястатей ( о чем подробнее в расширенном задании). В том числе и википедия и отраслевые сайты. Так как направление работы компании ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработки по презентации и расчета окупаемости

    Добрый день. На текущий момент презентация уже в PDF и задача ее ( и расчет по ней )  доделать. Была сделана мини презентация какчасть большой ( по существу просто без рассказа о рынке и о компании) Мини часть  ...

    Презентации2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработки контента сайта ( верстка, новые страницы и тд)

    Добрый день! 1.      Необходимо доверстать и дозаполнить контентомсайт ( сайт на системе управления) [url=http://02.gipersite.su/index.html#]http://02.gipersite.su/index.html#[/url] пока на временном сервере [url=https://pp.vk.me/c630917/v630917218/cb9c/klzhJbzxT5w.jpg]https://pp.vk.me/c630917/v630917218/cb9c/klzhJbzxT5w.jpg[/url] 2.      выглядеть будет примерно так, плюс правки отдизайнера 3.      Также нужно будет добавить еще некотороеколличество страниц на сайт Прошу указать сроки. Формы оплаты. И цены за ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработки общего дизайна и дизайна сайта

    Добрый день! Необходимы небольшие работы по дизайну. Доработка текущегосостояния. И выполнение небольших заданий в последующее время.   1.      Есть незаконченное лого [url=https://pp.vk.me/c630917/v630917218/cb9c/klzhJbzxT5w.jpg]https://pp.vk.me/c630917/v630917218/cb9c/klzhJbzxT5w.jpg[/url]   вот его доделать ( убрать корону у орла и скипетрс державой)   Или предложить свой вариант лого   2.      Вставить полученный логотип ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад