Редактирование и монтаж видеофайлов. Добавление информации о компании

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок233 просмотра

Добрый день

 

Необходимо сделать некоторое количество видео с инфографикой( или в основном из инфографики) на основе существующих в сети видеофайлов.

 

Инфорграфику  для удешевленияпредлагается делать в соответствующих сервисах.

 

А также монтаж существующих видео.

 

 

С Уважением

Михаил

9 лет назад
vov19685
Михаил 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

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