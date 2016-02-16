Короткий видеоролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт15 заявок313 просмотров

Необходимо создать короткий видеоролик, примерно 1 мин с озвучиванием. Желательно примеры работ.

Пример того, что нужно https://www.youtube.com/watch?v=CEYjMxL9BcA

9 лет назад
IvoLO
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров