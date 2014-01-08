Здравствуйте! Необходимо установить платежную систему на сайт. Система предоставлена банком, то есть она полностью готова к использованию никаких доработок или подобного не нужно. Знание английского языка обязательно так как ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Необходим очистить сайт на joomla 3 от вирусов, в том числе от вирусов которые распространяют спам на форуме сайта - kunenaСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Собственно в названии все сказано. Нужно настроить плагин YoutubeGallery для полноценной работы и корректного отображения на Joomla 3Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен человек который установит видео плагин/компонент для Joomla 3.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать короткий видеоролик, примерно 1 мин с озвучиванием. Желательно примеры работ. Пример того, что нужно https://www.youtube.com/watch?v=CEYjMxL9BcAВидеомонтаж15 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо установить платежную систему на сайт. Система предоставлена банком, то есть она полностью готова к использованию никаких доработок или подобного не нужно. Знание английского языка обязательно так как инструкция по установке на английском.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно очистить сайт от вирусов. Сайт на старой платформе joomla 1.526 (если не ошибаюсь)Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно создать быстро интернет-магазин в котором будет всего 3 продукта. Думаю система WIX подойдет для этого лучше всего. Буду использовать их полный пакет premium.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать видео инструкцию с озвучкой, длительность 1-2 минуты.Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется лишь заменить текст, немного увеличить в размерах и добавить солнце на картинку(чтобы получился летний баннер) которую предоставлю. Картинка в приложении.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Личный кабинет сделан с помощью ASP.NET MVC 4.5. Нужно сделать в кабинете стандартную партнерскую программу. Вкратце: при переходе по уникальной ссылке начисляется бонус как рефералу так и хозяину ссылки. ------------------------------------------ ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен копирайтер для написания по 2-3 статьи/обзоры ежемесячно для сервиса покупок в зарубежных интернет-магазинах(посредник). Оплата зависит от качества текста 150-300 р. за тысячу знаков Нужен человек для постоянного сотрудничества.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Ищу человека хорошо знающий joomla 1.5 для периодических работ. Поскольку работы будут периодическими то удобно было бы при почасовой оплате. На данный момент есть работа на несколько часов. шаблон от rockettheme ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сайт на joomla 1.5 . K2 установлен. Нужно сделать раздел faq с помощью этого компонента.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать несколько видео-подсказок по личному кабинету, т.е. как, что куда нажимать и для чего.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн (*по возможности и натянуть - за отдельную плату) главной страницы личного кабинета типа интернет магазина. Из того, что должно быть обязательно отображено: мой баланс мой аккаунт ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Куплен и уже установлен шаблон bootstrap. Нужно всего лишь настроить некоторые формы дизайна как в шаблоне.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт joomla 1.5 . Необходимо поправить каталог К2 - шрифт, отображение категорий. Возможно понадобятся мелкие доработки, это уже исходят от результат по первому заданию.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Шаблон от rockettheme.com, шаблон с gantry framework. Сайт уже работающий на joomla 1.5 Нужно: 1. Вшить лого в строку с меню 2. Вшить авторизацию в строку с меню горизонтально, т.е. наверное ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача настроить шаблон от rockettheme.com, шаблон работает с gantry framework. Сайт уже работающий на joomla 1.5 Нужно: 1. Вшить лого в строку с меню 2. Вшить авторизацию в строку с меню ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад