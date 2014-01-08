IvoLO

Алексей IvoLO

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

graceman9
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Установить платежную систему на сайт. Знание английского обязательно
Задача оказалась более сложной чем на первый взгляд, но Алексей адекватно отнёсся к увеличенным срокам, проявил терпение и дополнительно оплатил моё затраченное время. Спасибо!
Сергей отличный исполнитель, мои рекомендации. Несколько раз менялась задача и тем не менее всё было сделано четко и без задержек.
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web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Чистка от вирусов. Joomla 1.5 - 1.6
Joomla
Отличный заказчик! Рекомендую! Сотрудничеством доволен!
Все быстро, четко и без проблем. Наилучшие рекомендации!!!!!
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Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Почасовая работа на joomla 1.5
Joomla
Спасибо за проект, всё отлично.
Спасибо Александру за выполненную работу. Буду обращаться и в дальнейшем.
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7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
91 отзыв(-2)
$5
10 баллов
11 лет назад
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Алексей - на удивление положительный заказчик во всех направлениях. Был приятно удивлен сотрудничеством. Очень культурен в общении. Моментально оплатил. Рекомендую другим коллегам - как человека знающего, что ему нужно и исполняющего на 100 % обязательства со своей стороны!!
Всё на высшем уровне, работа сделана так как и требовалось, даже больше.
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Ole_lukovoe
Татьяна 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Требуется копирайтер. Тематика покупки зарубежом
Алексей — идеальный заказчик: интеллигентный, спокойный, вежливый, внимательный. Одно удовольствие сотрудничать с ним! Только 10 баллов!
Татьяна пишет отлично! Понятные текста которые легко читаются. Всё в срок, даже раньше! Продолжаем сотрудничать!
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