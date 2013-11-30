Дизайн главной страницы личного кабинета

Необходимо нарисовать дизайн (*по возможности и натянуть - за отдельную плату) главной страницы личного кабинета типа интернет магазина.

Из того, что должно быть обязательно отображено:

мой баланс

мой аккаунт

написать в службу поддержки

кнопка сделать заказ

а вот что ещё добавить в голову не лезет, так что приветствуется предложения.

Примеры подобных работа конечно было бы лучшим вариантом.