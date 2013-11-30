Нужен стильный дизайн для главной страницы сайта. Сайт создается для проведения видео-конкурса. Название конкурса в переводе на русский - Новогодний волчек (юла). Надо обыграть название в ярком заметном визуале на странице. ...
Дизайн главной страницы личного кабинета
Необходимо нарисовать дизайн (*по возможности и натянуть - за отдельную плату) главной страницы личного кабинета типа интернет магазина.
Из того, что должно быть обязательно отображено:
мой баланс
мой аккаунт
написать в службу поддержки
кнопка сделать заказ
а вот что ещё добавить в голову не лезет, так что приветствуется предложения.
Примеры подобных работа конечно было бы лучшим вариантом.
Выбранный исполнитель
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