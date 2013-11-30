Дизайн главной страницы личного кабинета

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок163 просмотра

Необходимо нарисовать дизайн (*по возможности и натянуть - за отдельную плату) главной страницы личного кабинета типа интернет магазина.

Из того, что должно быть обязательно отображено:

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а вот что ещё добавить в голову не лезет, так что приветствуется предложения.

Примеры подобных работа конечно было бы лучшим вариантом.

11 лет назад
IvoLO
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

webnick
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$20
3 дня
Работой очень доволен.Всё сделано раньше срока и так как и хотелось. Если требовались правки, Николай вносил их без лишних вопросов.
Сотрудничеством доволен, оплата без проблем. Уважение к исполнителю, в целом приятные впечатления. Респект и +++)

Заявки фрилансеров

webnick
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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