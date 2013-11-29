Переделать лицевую страницу сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок157 просмотров

Нужен дизайн и верстка лицевой страницы. Сделать более призентабельной, при этом сохранив простоту и адаптивность. Цена 10$. ineedscore.com

11 лет назад
ineedscore
Ярослав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Yulia26
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
38 отзывов
11 лет назад
$30
1 день
Спасибо за работу. Oчень доволен!
Спасибо за сотрудничество! Хороший, позитивный заказчик!)

Заявки фрилансеров

Yulia26
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
38 отзывов
11 лет назад

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