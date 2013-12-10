По предоставленной блочной схеме создать 3 варианта дизайна для одностраничного сайта. Выполнить верстку в html и css файлы. Результат работы предоставить в сверстаном виде + psd исходники
Производство металлоконструкций
О фирме: Организация, специализирующаяся на производстве металлоконструкций
Специализация: производство.
Ассортимент: заборы, скамейки, сетка из металла
текст для шапки
- Мы производим металлоконструкции под заказ.
Скамейки, заборы, сетка рабица от производителя.
цвета - зеленый(лужайка), сталистый, белый
2 полосы - горизонтальная строка меню на 5 слов
вертикальное меню - одноуровневый каталог
подвал со счетчиками и 2-3 строками информации типа адреса ...
фото продукции www.1balakovo.ru/metall-balakovo.zip 97мб
Стоимость 3000руб. дизайн+верстка или 2400руб. только дизайн
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