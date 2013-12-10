Производство металлоконструкций

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок154 просмотра

О фирме: Организация, специализирующаяся на производстве металлоконструкций

Специализация: производство.

Ассортимент: заборы, скамейки, сетка из металла

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- Мы производим металлоконструкции под заказ.

Скамейки, заборы, сетка рабица от производителя.

цвета - зеленый(лужайка), сталистый, белый

2 полосы - горизонтальная строка меню на 5 слов

вертикальное меню - одноуровневый каталог

подвал со счетчиками и 2-3 строками информации типа адреса ...

фото продукции www.1balakovo.ru/metall-balakovo.zip 97мб

Стоимость 3000руб. дизайн+верстка или 2400руб. только дизайн

11 лет назад
elmigo
Сергей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

webnick
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$60
5 дней
Задание на дизайн выполнено в полном объеме и с творческим подходом. Приятна оперативная работа с уточнениями. Мелочи делаются оперативно и по всем требованиям.
Сотрудничеством доволен. Обычно без предоплаты не работаю... здесь почему-то доверился, наверное из-за того, что заказчик вызывает доверие) Конкретное задание, несколько правок - расчет сразу. Респект и благодарность)

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webnick
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13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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