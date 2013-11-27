В торговую компанию требуются веб-дизайнер для разработки и поддержки сайтов компании. Требования: - представление о возможностях HTML5, CSS3 и JavaScript; - работа в Photoshop, Illustrator, Acrobat (работать придется в т.ч. с PDF).
Переделать корзину сайта под счет в paypal
Куплен шаблон интернет магазина, корзина есть, ее только нужно переделать под счет в paypal. дизайн менять не нужно.
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