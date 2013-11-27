Дизайн страницы авторизации и регистрации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки114 просмотров

Нужен уникальный дизайн для страницы авторизации и регистрации. Сайт тематики микроблоггинга. На подобие Твиттер.

ТЗ:

• Цветовые тона должны быть в синем либо в розовом. На ваше усмотрение.

• Регистрация может быть в всплывающем окошке. Но можно и на отдельной странице

• Работа желательно должна быть закончена завтра в 12:00 по МСК.

11 лет назад
SocialBiz
Антон 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад

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