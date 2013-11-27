Дизайн страницы авторизации и регистрации

Нужен уникальный дизайн для страницы авторизации и регистрации. Сайт тематики микроблоггинга. На подобие Твиттер.

ТЗ:

• Цветовые тона должны быть в синем либо в розовом. На ваше усмотрение.

• Регистрация может быть в всплывающем окошке. Но можно и на отдельной странице

• Работа желательно должна быть закончена завтра в 12:00 по МСК.