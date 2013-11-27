Нужно разработать дизайн одностраничного сайта. Подробные материалы и описание вышлю на е-мейл тех, чьи работы понравятся. Для понимания тематики задания, с которой нужно будет работать, наберите в Картинках Гугла ...
Разработка дизайна и верстки для интернет магазина
Доброго времени суток!
Нужно переделать дизайн и верстку одного проекта. Все материалы имеются на руках. Либо сверстать и нарисовать дизайн нового.
ТЗ уже готово.
Ищу человека только с отзывами.
По предоплате не работаю.
Мои гарантии Аттестат Продавца BL 980+
Бюджет до 300$, но можно обсудить и выше.
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