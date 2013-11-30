Редизайн шапки сайта и логотипа

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок206 просмотров

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА:

Сделать новую шапку и логотип для сайта http://www.antmeb.by/, важно, чтобы они лаконично вписывались в общий дизайн сайта, и смотрелись «в тему».

Главная задача — что бы при заходе на сайт, пользователь сразу понимал что на данном сайте можно купить кухню на заказ.

Логотип сайта так же должен «быть в тему» и красиво вписываться в шапку сайта. Логотип сайта должен содержать слово - «ANTMEB», которое расшифровывается как Антонов Мебель (пишу просто для справки, чтоб вы понимали что он значит)

РАЗМЕРЫ:

Шапка сайта должна иметь размер 1200 на 231 пикселей, размер логотипа — на ваше усмотрение.

Важно, чтобы фон шапки плавно перетекал в постоянный цвет, что бы его можно было продолжить до конца монитора. Примерно так, как есть в данный момент, фоновое изображение перешло в синий цвет, который растянут на весь экран пользователя.

ЭЛЕМЕНТЫ ШАПКИ:

В шапке сайта должны присутствовать следующие элементы:

Логотип сайта «ANTMEB»

Слоган сайта «Изготовление кухонь из лучших материалов»

2 телефона и email

11 лет назад
antmebby
Евгений 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Djazz
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$150
2 дня
Заказывал у Александра логотип и шапку сайта. Остались только положительные впечатления, работа была сделана хорошо и в короткие сроки. Очень порадовало меня, что исполнитель постоянно онлайн в скайпе и на письма отвечает очень быстро. Нормально реагирует на все замечания и пожелания, в общем ставлю + в карму ))))
Хороший заказчик! Всегда на связи, своевременная оплата. С удовольствием буду работать в других проектах Евгения!

Заявки фрилансеров

Djazz
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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