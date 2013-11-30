Для сайта по адресу www.goo.gl/JdRcM9 необходимо разработать дизайн горизонтального меню разделов, по аналогии с меню на сайте goo.gl/IdXeh6 . Кроме того, для каждого раздела и подраздела на сайте www.goo.gl/JdRcM9 необходимо нарисовать красивую, но простую иконку ...
Редизайн шапки сайта и логотипа
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА:
Сделать новую шапку и логотип для сайта http://www.antmeb.by/, важно, чтобы они лаконично вписывались в общий дизайн сайта, и смотрелись «в тему».
Главная задача — что бы при заходе на сайт, пользователь сразу понимал что на данном сайте можно купить кухню на заказ.
Логотип сайта так же должен «быть в тему» и красиво вписываться в шапку сайта. Логотип сайта должен содержать слово - «ANTMEB», которое расшифровывается как Антонов Мебель (пишу просто для справки, чтоб вы понимали что он значит)
РАЗМЕРЫ:
Шапка сайта должна иметь размер 1200 на 231 пикселей, размер логотипа — на ваше усмотрение.
Важно, чтобы фон шапки плавно перетекал в постоянный цвет, что бы его можно было продолжить до конца монитора. Примерно так, как есть в данный момент, фоновое изображение перешло в синий цвет, который растянут на весь экран пользователя.
ЭЛЕМЕНТЫ ШАПКИ:
В шапке сайта должны присутствовать следующие элементы:
Логотип сайта «ANTMEB»
Слоган сайта «Изготовление кухонь из лучших материалов»
2 телефона и email
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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