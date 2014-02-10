Создание Landing-page

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок282 просмотра

Мы предоставляем вам полную структуру лэндинга: надписи и заголовки, блоки, тексты, в каком порядке относительно друг друга они располагаются. От вас же нужно подобрать качественные, атмосферные картинки, красиво расположить блоки относительно друг друга, подобрать шрифты. Также нарисовать красивые иконки, кнопки, в общем, всю графику.

Концепция дизайна:

фон - белый,

большие, атмосферные и тематичные картинки на подложках (если нужно будет купим у фотобанка),

гармоничные шрифты,

иконки с обозначением выгод в стиле метродизайна (плоский графичный дизайн, вроде того, что сейчас используется в Windows 8 и iOS7),

кнопки.

Примеры лэндингов, которые нам нравятся, в порядке убывания:

http://dev.landingpage.bz/grand-wending/

http://bmhostel.ru/msk/

http://dev.landingpage.bz/microfinance/welcome/

http://dev.landingpage.bz/aquatrainer/

http://kvartira-s-super-remontom.ru/

11 лет назад
KyrenCross
Лев 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
3 дня
Сделал хорошо, но затянул на 2 недели, хотя срок изначальный был 5 дней. В целом доволен, буду еще обращаться.
Все прошло успешно. Оплата во время

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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