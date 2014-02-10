Разработка дизайна для сайта компании которая занимается предоставлением услуг в сфере косметологии.(процедуры) и эпиляции. (процедуры Шугаринг * эпиляции, лазерной эпиляции), так же на страницах сайта будет размещена косметическая линия GIGI — профессиональная косметика, Израиль ...
Создание Landing-page
Мы предоставляем вам полную структуру лэндинга: надписи и заголовки, блоки, тексты, в каком порядке относительно друг друга они располагаются. От вас же нужно подобрать качественные, атмосферные картинки, красиво расположить блоки относительно друг друга, подобрать шрифты. Также нарисовать красивые иконки, кнопки, в общем, всю графику.
Концепция дизайна:
фон - белый,
большие, атмосферные и тематичные картинки на подложках (если нужно будет купим у фотобанка),
гармоничные шрифты,
иконки с обозначением выгод в стиле метродизайна (плоский графичный дизайн, вроде того, что сейчас используется в Windows 8 и iOS7),
кнопки.
Примеры лэндингов, которые нам нравятся, в порядке убывания:
http://dev.landingpage.bz/grand-wending/
http://dev.landingpage.bz/microfinance/welcome/
http://dev.landingpage.bz/aquatrainer/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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