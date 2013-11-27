Нужна заглушка для сайта компании по Разработке игр STF (see the future) Games которая будет иметь:

Фоновое изображение

Логотип

Блок с изображением "Сайт в разработке"

И визуально симпатичный блок с текстовой информацией:

Первая 2D платформер от STF Games

"TOXinCity" уже в начале 2014 года только для iOS(иконка) и Android (иконка) + расположить в данном блоке главного персонажа игры (1-2 штуки, картинки предоставлю).

Выполнить необходимо в темных тонах. Пример цветовой схемы которая нравится - http://www.crydev.net/

От вас стоимость и срок, исполнителя выберу сегодня.