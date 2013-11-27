Заглушка для сайта

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Завершен6 заявок154 просмотра

Нужна заглушка для сайта компании по Разработке игр STF (see the future) Games которая будет иметь:

Фоновое изображение

Логотип

Блок с изображением "Сайт в разработке"

И визуально симпатичный блок с текстовой информацией:

Первая 2D платформер от STF Games

"TOXinCity" уже в начале 2014 года только для iOS(иконка) и Android (иконка) + расположить в данном блоке главного персонажа игры (1-2 штуки, картинки предоставлю).

Выполнить необходимо в темных тонах. Пример цветовой схемы которая нравится - http://www.crydev.net/

От вас стоимость и срок, исполнителя выберу сегодня.

AndroidiOS
11 лет назад
Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

0o0ps1k
Роман 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Благодарю Романа за хорошую и самое главное вовремя сделанную работу, рекомендую!
Спасибо Александру за интересный проект ! Отличный заказчик и человек , четко поставленная задача , своевременная оплата ! Рекомендую

Заявки фрилансеров

0o0ps1k
Роман 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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