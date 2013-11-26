Картинки для слайдера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок158 просмотров

Надо нарисовать две рекламные картинки для слайдера. Для сайта http://greatshop.amediapixel.ru/

первая: мужские ремни

вторая: unisex ремни

при клике на картинки будет соответственно переход в раздел мужские / unisex ремни

Первая картинка нужна завтра к началу дня

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11 лет назад
fenix-media
Дима 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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