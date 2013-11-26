Поправить шаблон сайта на MotoCMS + поддержка

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Закрыт1 заявка145 просмотров

Всем доброго дня!

Хочу приобрести на http://www.templatemonster.com/ готовый шаблон корпоративного сайта под управлением MotoCMS.

Так как в веб-технологиях не силен, требуется человек, который внесет правки в шаблон и введет в курс дела.

Задачи:

1) наладить работу шаблона в двух языковых версиях - русская и английская;

2) поправить дизайн меню сайта, выполнить ниспадающие горизонтальные меню в разделах;

3) совместно со мной провести эксперименты с основным фоновым цветом;

4) разместить в одном из разделов сайта исполняемый файл для загрузки;

5) выступить моим консультантом по MotoCMS и основным моментам по администрированию ресурса.

Пишите по контактам.

11 лет назад
Platon29
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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