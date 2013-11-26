Нужен вид новостей как на сайте: http://good-zona.ru/ Вид должен быть в три колонки, Под датой количество просмотров, Возможность прописывать под заголовком качество или номер серии сериала.
Поправить шаблон сайта на MotoCMS + поддержка
Всем доброго дня!
Хочу приобрести на http://www.templatemonster.com/ готовый шаблон корпоративного сайта под управлением MotoCMS.
Так как в веб-технологиях не силен, требуется человек, который внесет правки в шаблон и введет в курс дела.
Задачи:
1) наладить работу шаблона в двух языковых версиях - русская и английская;
2) поправить дизайн меню сайта, выполнить ниспадающие горизонтальные меню в разделах;
3) совместно со мной провести эксперименты с основным фоновым цветом;
4) разместить в одном из разделов сайта исполняемый файл для загрузки;
5) выступить моим консультантом по MotoCMS и основным моментам по администрированию ресурса.
Пишите по контактам.
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