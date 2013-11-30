Здравствуйте Дизайнеры! Нам необходим очень хороший дизайн для сайта строительной компании(Главная+внутренние)! Вся информаци по структуре страниц находится в техническом задании, так же есть утвержденные прототипы страниц (расположение элементов на странице)ВСЕ ПРИКРЕПИЛ Так ...
Дизайн сайта(интернет-магазин)
Нужен качественный дизайн для интернет-магазина. Не пестрый, не мрачный, нужен ответственный подход к задаче.
Сайт должен выглядеть элитно, дорого, стильно.
Первый вариант дизайна нужен сегодня.
Пишите свою цену за дизайн, сроки.
Предоплат не делаю, когда утвердим вариант - оплачиваю, передаете исходники.
Выбранный исполнитель
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