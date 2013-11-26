Набираем команду частных фрилансеров для долгосрочного сотрудничества. Обязанности: - дизайнить и верстать КАЧЕСТВЕННЫЕ landing page (лендинги) Требования: - умение делать качественные landing page ...
Требуется отрисовать задний фон сайт.
Требуется человек способный по фото отрисовать фон для сайта. Т.е. с рисовать с фото здания и красиво их в писать в фон сайта. Более подробную информацию по заданию отправлю кандидатам. Приступить нужно будет сегодня. Нужен именно фон. Ткак как дизайн сайт уже делает другой дизайнер, но нужен дизайнер-иллюстратор который сможет нарисовать здания. Жду ваших заявок!!!))
В ответе указываейте слово "олимпиада" чтобы я видел что вы читали задание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Здравствуйте господа дизайнеры, нужна ваша помощь в отрисовке дизайна интернет магазина живых елок, лапника, и комплектующих (подставки, игрушки, пиротехника, искусственный снег и прочее) Сам магазин будет иметь не совсем большое кол-во товаров. ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать простой дизайн и верстку HTML-письма для рассылки. Легкий, немного графики и без изысков. Текст письма и пожелания пришлю исполнителю.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Дизайн сайта онлайн библиотеки, под cms wordpress, две версии, под стационар и мобилку, функционал как litres.ru, более подробное ТЗ исполнителю, сроки 2 недели.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем привет. Разыскивается свободный и креативный дизайнер для разработки дизайна сайта универмага по продаже брендовой одежды среднего ценового сегмента. ориентир такой: http://www.ladygentleman.ru/ Сайт предполагается создавать на CMS - ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт компании Ай-линк Консалтинг по разработке и сопровождению Веб сайтов, веб информационных систем. Компания ориентирована на корпоративных клиентов.Дизайн должен быть без излишеств, строго чётко по делу. Макет во вложении Услуги которые предоставляет компания ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Всем привет! Нужна помощь с дизайном сайта. Скрипт Cms: H-script Шаблонизатор: Smarty Есть много не решенных дизайн вопросов на данном проекте! 1. Нужно добавить анимацию ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен дизайн сайта для интернет магазина(2 страницы)продажа айфонов....вся основная информация должна быть на первой странице!ТЗ естьДизайн сайтов26 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть простое задание в приложении Нужно сделать за пару часов. Оплата по фактуДизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад