Требуется отрисовать задний фон сайт.

Требуется человек способный по фото отрисовать фон для сайта. Т.е. с рисовать с фото здания и красиво их в писать в фон сайта. Более подробную информацию по заданию отправлю кандидатам. Приступить нужно будет сегодня. Нужен именно фон. Ткак как дизайн сайт уже делает другой дизайнер, но нужен дизайнер-иллюстратор который сможет нарисовать здания. Жду ваших заявок!!!))

В ответе указываейте слово "олимпиада" чтобы я видел что вы читали задание.