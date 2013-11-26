Дизайн и верстка письма для рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок130 просмотров

Нужно сделать простой дизайн и верстку HTML-письма для рассылки. Легкий, немного графики и без изысков.

Текст письма и пожелания пришлю исполнителю.

HTML
11 лет назад
alexdanilin
Данилин 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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