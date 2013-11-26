Дизайн и верстка письма для рассылки

Нужен дизайнер с опытом работы с косме-тематикой, понимающий что такое 3д-карусель товаров, слайдер и адаптивные под ширину и высоту экрана блоки. Дизайн нужен по точному заданию, но без креативности будет тяжело. Важно уметь работать головой ...