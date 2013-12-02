Сайт для компании, которая предоставляет услуги по продвижению сайтов. Кол-во страниц ожидаем от исполнителя: главная, услуги, контакты. На главной должно быть три баннера, которые друг друга меняют. Предлагайте свою стоимость. ...
Веб-дизайнер/верстальщик
Набираем команду частных фрилансеров для долгосрочного сотрудничества.
Обязанности:
- дизайнить и верстать КАЧЕСТВЕННЫЕ landing page (лендинги)
Требования:
- умение делать качественные landing page
- ссылка на портфолио landing page ОБЯЗАТЕЛЬНА
- укажите свои сроки изготовления
Студиям просьба не беспокоить!
Заявки фрилансеров
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