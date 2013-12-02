Веб-дизайнер/верстальщик

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок252 просмотра

Набираем команду частных фрилансеров для долгосрочного сотрудничества.

Обязанности:

- дизайнить и верстать КАЧЕСТВЕННЫЕ landing page (лендинги)

Требования:

- умение делать качественные landing page

- ссылка на портфолио landing page ОБЯЗАТЕЛЬНА

- укажите свои сроки изготовления

Студиям просьба не беспокоить!

11 лет назад
YuliaZh
Юлия 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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