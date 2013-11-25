Разработка дизайна сайта визитки- услуги 3D печати

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок198 просмотров

Добрый день

нужно разработать шаблон-дизайн для сайта визитки 4-8 страниц, с формой обратной связи, наполнение моё (картинки-текст). Тематика - услуги 3D печати

Написать можно в html, чтобы я потом мог его сам править.

Сколько это стоит? Сроки?

HTML
11 лет назад
kruglovalexey
Алексей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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