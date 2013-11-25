Сайт для компании, которая предоставляет услуги по продвижению сайтов. Кол-во страниц ожидаем от исполнителя: главная, услуги, контакты. На главной должно быть три баннера, которые друг друга меняют. Предлагайте свою стоимость. ...
Разработка дизайна сайта визитки- услуги 3D печати
Добрый день
нужно разработать шаблон-дизайн для сайта визитки 4-8 страниц, с формой обратной связи, наполнение моё (картинки-текст). Тематика - услуги 3D печати
Написать можно в html, чтобы я потом мог его сам править.
Сколько это стоит? Сроки?
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