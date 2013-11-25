Разработка дизайна сайта визитки- услуги 3D печати

Добрый день

нужно разработать шаблон-дизайн для сайта визитки 4-8 страниц, с формой обратной связи, наполнение моё (картинки-текст). Тематика - услуги 3D печати

Написать можно в html, чтобы я потом мог его сам править.

Сколько это стоит? Сроки?