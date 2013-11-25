Добрый день,

Необходимо создать дизайн для компании, специализирующейся на финансах.

Представления каким должен быть дизайн - нет, соответственно нужна креативность и новые идеи, рукопожатий или денег в шапке сайта не надо :) Нужно что-то новое, чтобы цепляло :)

Выслушаю предложения, если хотите поговорить, то в личку, по скайпу буду общаться с выбранным исполнителем.